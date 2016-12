“ThyssenKrupp neemt belang in Tata Steel IJmuiden”

Volgens bronnen rond de top van het Indiase concern Tata is de veelbesproken joint venture tussen ThyssenKrupp en Tata Steel Europe aanstaande. Dat meldt de Indiase nieuwszender CNBC Moneycontrol. Zij berichten daarbij nadrukkelijk dat de fabriek in IJmuiden in de deal is betrokken. De activiteiten van de Britse Tata-fabriek in Port Talbot worden na de joint venture gehalveerd. Of dit goed nieuws is voor IJmuiden is nog onduidelijk. Volgens het bericht is het aannemelijk dat er een derde investeerder voor de joint venture word gezocht door een deel van de aandelen op de markt te brengen.

De eerste berichten over een fusie of joint venture tussen Tata Steel Europe en ThyssenKrupp dateren uit juli dit jaar en zorgden voor onrust in zowel Nederland als Duitsland. Werkgevers, werknemers en politici zijn bang voor het verlies van banen en kennis. Daarnaast komt het nieuws over de samenvloeiing van bedrijfsactiviteiten te midden van een hectische periode binnen het Tata concern. Daar was onlangs sprake van een onvrijwillige wisseling van de macht in het bestuur.

*Update 30/11* – Reactie ondernemingsraad ThyssenKrupp – “Wij zijn tegen fusie”