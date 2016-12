OR ThyssenKrupp herhaalt: wij zien niets in fusie met Tata

Gisteren werd bekend werd dat ThyssenKrupp en Tata Steel Europa waarschijnlijk al een heel eind op weg zijn met de plannen voor het samenvoegen van hun activiteiten in Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië. De voorzitter van de ondernemingsraad van ThyssenKrupp Wilhelm Segerath liet daarop opnieuw weten niets te zien in een fusie of joint venture: “Een samenwerking met Tata Steel is geen versterking voor ThyssenKrupp. Wij zullen ons in elk geval verzetten tegen elke vorm van samenwerking die Duitse banen kost of die ThyssenKrupp verder verwijdert van haar core business: staal maken. In het licht van besparing zien wij veel meer heil in het verkopen van de ThyssenKrupp-activiteiten in Brazilië en de Verenigde Staten.” De ondernemingsraad – of Betriebsrat – vertegenwoordigt 28.000 arbeiders van ThyssenKrupp. Traditioneel hebben dergelijke raden in Duitsland veel macht en leveren zelfs afgevaardigden die zitting mogen nemen in de Raad van Commissarissen. Wilhelm Segerath is een dergelijke arbeidersvoorman die zitting in heeft in zowel de OR als de RvC.