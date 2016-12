FNV: IHC betaalt te weinig

Scheepsbouwer IHC uit Kinderdijk betaalt de uitzendkrachten op de scheepswerf structureel te weinig. Een uitzendkracht is voor IHC 26 procent goedkoper dan een medewerker in vaste dienst. Het verschil via onderaannemers loopt op tot 31,5 procent. Dat meent FNV Metaal naar aanleiding van eigen onderzoek. Marry van der Stel, bestuurder FNV Metaal: “IHC bespaart bewust op personeelskosten. Niet alleen de uitzendkrachten lopen daardoor veel geld mis, maar ook worden collega’s concurrenten van elkaar. Aan deze race naar beneden moet zo snel mogelijk een eind gemaakt worden.” Eind november protesteerden al honderden metaalarbeiders uit de scheepsbouw tegen de inzet van flexibele arbeid.

Volgens FNV gaat het bedrijf daarmee in tegen de cao Metalektro, die stelt dat voor gelijk werk gelijk loon moet worden betaald. Dat is zo geregeld in de cao Metalektro. Dat betekent dat uitzendkrachten hetzelfde loon en gelijke toeslagen horen te ontvangen als vaste medewerkers. In de praktijk gebeurt dat echter niet, zo blijkt uit het FNV-onderzoek waarbij de loonstrookjes van de werknemers op de werf zijn vergeleken. Van der Stel: “De lonen uit de cao Metalektro worden niet betaald, de toeslagen voor zwaar werk krijgen uitzendkrachten al helemaal niet en ook liggen de lonen onder de hogere loonschalen van IHC. Als je als uitzendkracht ook nog in een te lage functie bent ingedeeld en je geen extra vergoedingen krijgt voor zwaar werk, loopt het verschil nog verder op.”