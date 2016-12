Moody’s: Nederlandse onderdelen Tata Steel zijn gezond

De Amerikaanse kredietbeoordelaar Moody’s noemt de Nederlandse onderdelen van Tata Steel gezond. Dat valt te lezen in een gisteren uitgebrachte update van Moody’s over de ontwikkelingen binnen Tata Steel UK.

Volgens Moody’s zijn de ontwikkelingen in Groot Brittannië een stap in de goede richting. Tata Steel UK is bezig een aantal specialistische onderdelen te verkopen aan de investeerder Liberty House. “Deze potentiële verkoop, samen met de herstructurering van de overgebleven onderdelen in het Verenigd Koninkrijk zijn een positieve ontwikkeling voor Tata Steel Europa. Ook gezien het feit dat de Nederlandse activiteiten winstgevend zijn.”