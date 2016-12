Productie industrie metaalproducten iets minder dan vorig jaar

De gemiddelde dagproductie van de industriesector metaalproducten is in oktober 2016 0,6% lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat heeft het CBS vandaag bekend gemaakt. Daarmee blijft de metaalproductie achter bij het gemiddelde cijfer voor de Nederlandse industrie als geheel viel in oktober 1,6 procent hoger uit dan in dezelfde maand vorig jaar.

Productie transportmiddelenindustrie groeit het sterkst

De transportmiddelenindustrie produceerde in oktober ruim 11 procent meer dan in oktober 2015. Dat is te danken aan een stijging van het aantal geproduceerde personenauto’s en vrachtwagens. Ook de productie van de rubber- en kunststof-, de chemische en de voedingsmiddelenindustrie groeide sterker dan gemiddeld.

Het vertrouwen van industriële producenten is in november licht afgenomen, maakte CBS een paar weken geleden bekend. Dat is vooral toe te schrijven aan een minder positief oordeel over de verwachte bedrijvigheid. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Net als de Nederlandse producenten waren de industriële ondernemers in Duitsland in november iets minder positief dan in oktober.