EU stelt importheffing in op Wit-Russisch staal

De EU heeft vanochtend bekend gemaakt dat het een douaneheffing heeft ingesteld op bepaalde staalimporten uit Wit-Rusland. De Europese Staal Associatie, spreekbuis van de Europese staalproducenten, had hier om gevraagd. Het gaat met name om wapeningsstaal en staafstaal.

In maart van dit jaar diende de Europese Staal Associatie bij de Europese Unie een klacht in. Die laatste zette een onderzoek in gang. Uit de resultaten daarvan blijkt dat de afgelopen vijf jaar het marktaandeel van Wit-Russisch staafstaal zou zijn gegroeid naar 5% bij een prijsdaling van 25%. Deze groei zou volledig ten koste zijn gegaan van Europese productie. Dat was voor de commissie genoeg reden om een voorlopige importheffing van 12,5% in te stellen. Deze heffing heeft een looptijd van in elk geval 6 maand. In juni 2017 – na verder onderzoek – maakt de EU bekend of de voorlopige heffingsmaatregel wordt omgezet naar een definitieve. Definitieve importheffingen hebben meestal een looptijd van 5 jaar voor ze worden herzien. Eerder dit jaar nam de EU al soortgelijke maatregelen tegen Chinees wapeningsstaal en staafstaal.