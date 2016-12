“Industrie groeit volgend jaar gestaag door”

Volgens de economen van de ING Economisch Bureau zal de industrie volgend jaar met 1,5 procent blijven groeien. Dat is iets minder dan de 2% groei die in 2016 is gerealiseerd. De groei wordt vooral aangejaagd door de auto- en chemische industrie. Dit blijkt uit een vandaag uitgebracht rapport van de bank. De groei in de automotive industrie is te danken aan de sterke productiegroei bij VDL Nedcar, waar in november van dit jaar de productiestart van een derde model Mini in opdracht van het Duitse BMW plaatsvond. In de chemiesector wordt een omslag voorzien van een volumekrimp van 2,6 procent in 2015 naar een volumegroei van 3,0 procent in 2017. Ook in de meeste andere sectoren wordt volumegroei voorzien. Metaal en kunststof profiteren vooral van de binnenlandse vraag naar materialen voor de bouwsector.

foto: David Villarreal Fernández