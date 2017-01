Trump aanvaardt presidentschap, Chinese economie houdt adem in

Sinds 1990 was de Chinese economische groei nog niet zo laag als afgelopen jaar. Dat bleek vanochtend toen het economisch statistisch bureau van de Chinese regering de cijfers over 2016 bekend maakt. Dat de economie nog met 6,7% groeide was te danken aan een groeispurt in de laatste twee kwartalen. Die spurt werd mede ingegeven door een pakket aan stimuleringsmaatregelen van de Chinese overheid. De verwachting is dat de groei dit jaar nog verder afneemt. Zeker met het aantreden vandaag van president Donald Trump die dreigt muren om de Amerikaanse markt te zetten voor Chinese producten zoals staal. Analisten in China, en daarbuiten, houden hun adem in.



Als Trump al zijn verkiezingsbeloftes nakomt, dan zou dat grote gevolgen kunnen hebben voor de Chinese economie, maar ook voor de hele wereldeconomie, schrijft Bloomberg vandaag. Een handelsoorlog zou zelfs de wereldwijde economische opleving die wordt voorspeld, om zeep kunnen helpen. Trump heeft harde woorden aan het adres van China geuit. Termen als ‘valutamanipulator’, ‘verkrachter van de Amerikaanse economie’ en ‘valsspeler in handelsbetrekkingen’ konden tijdens Trumps campagne worden opgetekend. Mede dankzij deze retoriek en het beloven van harde maatregelen wist Trump de verkiezingswinst binnen te slepen. Veel Amerikaanse blue-collar workers, die normaal gesproken Democratisch stemmen, hielpen hem aan de benodigde meerderheid. Zij hopen dat Trump iets doet aan zaken als Chinese staaldumping, en zorgt voor een heropleving van Amerikaanse industrieën als kolen en staal. En zij roepen met de aanstaande president om hoge importheffingen op alle Chinese producten. Iets wat China – zo heeft het land al bekend gemaakt – met harde tegenmaatregelen zal vergelden. President Xi van China sprak deze week in Davos op het Wereld Economisch Forum de hoop uit dat het niet zo ver zal komen: “Een handelsoorlog tussen de VS en China zal geen winnaars, maar alleen verliezers kennen.”

Sommige analisten vermoeden dat de soep niet zo heet wordt gegeten als dat hij wordt opgediend. Zo heeft Trumps aanstaande regering al wat gas terug genomen als het aankomt op de vermeende valutamanipulatie. Waar Trump ooit vertelde dat zijn eerste stap op de eerste dag in het Oval Office zou zijn China als valutamanipulator aan te merken, is dat inmiddels alweer herroepen. Maar dat er ten opzichte van de afgelopen jaren een andere economische wind uit Washington zal waaien is wel zeker. En omdat Trump als onberekenbaar te boek staat, zullen economen met meer dan gemiddelde belangstelling de eerste weken van Trumps presidentsschap in de gaten houden.