Brexit kost Nederlandse handel en productiebedrijven geld

Het dreigende vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie kost bedrijven in Nederland nu al geld. Dit stelt ondernemersvereniging evofenedex, waar bezorgde leden zich de afgelopen weken meldden. Evofenedex opent vandaag een meldpunt waar ook andere bedrijven hun zorgen over de Brexit en wensen voor een nieuw handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk kunnen melden.

Vooral handels- en productiebedrijven die beslissingen voor de lange termijn met Britse partners willen nemen, zien deze door de toegenomen onzekerheid stranden of uitgesteld worden. Door een meldpunt te starten wil evofenedex, de vereniging voor bedrijven met een logistiek of internationaal belang, de gevolgen van deze onzekerheid en ook de wensen van bedrijven voor een nieuw handelsakkoord in kaart brengen. Het Verenigd Koninkrijk is de derde handelspartner van ons land, goed voor zo’n 300.000 banen. In totaal exporteerden bedrijven in 2015 voor 38 miljard euro aan goederen naar het Verenigd Koninkrijk. Daartegenover staat een import van 21 miljard euro.