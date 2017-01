Thyssenkrupp: fusie nodig, gesprekken met Tata duren voort

Het is nog steeds van het grootste belang dat Thyssenkrupp een fusiepartner vindt. Die wens zal Thyssenkrupp-baas Heinrich Hiesinger vandaag in een speech uitspreken op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van het Duitse bedrijf in Bochum. De winstgevendheid van de Europese staalproductie staat onder druk. Er is sprake van overcapaciteit en een toevloed van goedkoop Chinees staal. Volgens Heinrich bieden besparingen en bezuinigingen geen structurele oplossing. Een fusie daarentegen zou er wel voor kunnen zorgen dat er een gezonde toekomst is voor Thyssenkrupps staalproductie in Europa. En daartoe lopen de gesprekken met Tata nog steeds, hoewel er ook met andere mogelijke fusiepartners wordt gesproken.

Volgens Hiesinger is de urgentie hoog: “Het is nog steeds niet zeker met wie, hoe en wanneer we stappen gaan zetten. En we moeten voorzichtig te werk gaan, ondanks dat we graag snel zouden willen handelen. Er moeten natuurlijk ook wel wat zaken worden opgelost. Zo zit Tata met hele hoge pensioenverplichtingen in het Verenigd Koninkrijk. We zullen dus alleen maar fuseren als het totaalpakket een goede, duurzame oplossing op de lange termijn biedt voor onze 27.000 medewerkers.”