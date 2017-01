EU stelt nieuwe importheffingen Chinese staalproducten in

De Europese Unie heeft nieuwe importheffingen ingesteld voor twee staalproducten uit China en Taiwan. Het gaat om stuiklas fittingen en bepaalde RVS buizen. De zogenoemde antidumpingrechten variëren van 5,1% tot 12,1% voor de Taiwanese export en van 30,7% tot 64,9% voor de Chinese producten. Volgens de EU is er voldoende bewijs gevonden dat de specifieke staalproducten tegen dumpprijzen worden verkocht op de Europese markt.

Het Chinese ministerie van handel heeft al laten weten het oneens te zijn met het besluit. “Wij hebben serieuze twijfels bij de beslissing van Europa. Dergelijke maatregelen zijn slecht voor de wereldhandel. We zullen met onze Europese partners in gesprek gaan. Ook gaan we na of er via de Wereldhandelsorganisatie (WTO) mogelijkheden te vinden zijn om deze stap terug te draaien.”