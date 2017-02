Groeicijfers Nederlandse industrie horen bij hoogste in eurozone

De activiteit van industrie in de eurozone is in januari opnieuw gegroeid. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau IHS Markit, die woensdag bekend zijn gemaakt. De inkoopmanagersindex, waarin de activiteit wordt uitgedrukt, kwam uit op een stand van 55,2, tegen 54,9 in december. De stand van de index is daarmee ook hoger dan een eerste raming eerder deze maand van 55,1. Binnen de eurolanden laten Oostenrijk, Nederland en Duitsland de grootste groei zien.

De totale economie van de eurolanden groeide in de laatste drie maanden van 2016 met een half procent, en de werkloosheid daalde naar het laatste punt sinds 2009. Verder groeide het vertrouwen naar het hoogste punt in zes jaar. Hoofdeconoom Williamson van IHS Markit: “Die laatste cijfers wijzen uit dat Europese bedrijven een positieve blik op de toekomst hebben, ondanks verhoogde politieke onzekerheid veroorzaakt door de Brexit en landelijke verkiezingen in verschillende Europese landen.”