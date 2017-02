Metaal is vijfde exportproduct Nederland

Volgens het CBS levert de export van machines en machine-onderdelen de Nederlandse economie het meest op. Dat valt te lezen in een berekening over de top 10 exportproducten die het bureau bekend heeft gemaakt. Hierin wordt de export over de afgelopen twintig jaar – tussen 1995 en 2015 – per industrie bekeken. De toegevoegde waarde van de uitvoer van deze top 10 producten is gezamenlijk 53,3 miljard euro; 48% van de totale export. Machines nemen daarvan met 11,5% het grootste aandeel voor hun rekening. Metaal en metaalproducten staan – na aardgas, sierteelt en kunststof – op een vijfde plaats met een aandeel van 4,5% of 5,01 miljard euro.

Het relatieve aandeel van de waarde van metaal en metaalproducten in de totale export is de afgelopen twintig jaar wel iets gedaald. In 1995 was het aandeel nog 4,8%, terwijl het in 2015 nog 4,5% bedroeg.