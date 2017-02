Amerikaanse staalmakers profiteren van uitspraken Trump

Verschillende Amerikaanse beursgenoteerde staalproducenten zagen gisteren hun koersen flink stijgen. Bedrijven als U.S. Steel, Nucor en Steel Dynamics noteerden tussen de 4% en ruim 8% koerswinst op één dag. De reden ervoor wordt door experts gezocht in een aantal uitspraken van president Trump. Die vertelde bij een ontmoeting met luchtvaartofficials dat hij een aantal ‘fenomenale´ belastingmaatregelen aan het voorbereiden is.

Het wordt algemeen aangenomen dat de Amerikaanse staalindustrie het meest zal profiteren van het economisch beleid van Trump. Trump heeft meerdere keren plechtig beloofd een meer protectionistischer koers te varen, en heffingen en tarieven in te zetten tegen met name Chinees staal. Daarnaast wil Trump flink investeren in infrastructuur en de belastingdruk voor bedrijven verlagen.

Saillant detail: bestuurders binnen Nucor zijn net als Trump uitgesproken voorstanders van heffingen op Chinees staal. Daarentegen heeft het bedrijf wel plannen productielocaties van de VS naar Mexico te verplaatsen. De nieuwe president heeft meermalen gedreigd bedrijven die dergelijke ambities hebben te straffen.