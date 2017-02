ArcelorMittal draait goed jaar

’s Werelds grootste staalproducent ArcelorMittal heeft afgelopen jaar – voor het eerst sinds 2011 – weer winst geboekt. De Luxemburgse multinational noteerde vorig jaar een nettowinst van 1,8 miljard dollar. In 2015 werd nog een verlies van bijna 8 miljard dollar geïncasseerd, onder meer door grote afschrijvingen op bezittingen. ArcelorMittal schat dat de vraag naar staal vorig jaar met 1 procent is gestegen. Voor 2017 rekent het bedrijf op een verdere stijging met 0,5 tot 1,5 procent.

Volgens CEO Lakshmi van ArcelorMittal was 2016 een jaar van vooruitgang die werd gerealiseerd door verbeterende marktcondities, de resultaten van een bezuinigingsronde en een overheid die maatregelen neemt tegen oneerlijke handel. Het resultaat was volgens hem dan ook boven verwachting. Het bedrijf start 2017 vol vertrouwen: “Dat vertrouwen draagt bij aan de beslissing van de raad van bestuur om de kapitaalinvesteringen in 2017 op te schroeven.”