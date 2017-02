“EU moet CO2-heffing voor staal van buiten instellen”

Het Europese handelssysteem voor CO-2-emissierechten werd de afgelopen door het Europees parlement besproken. De Europese industrie krijgt de komende jaren minder uitstootrechten tot haar beschikking. Vanaf 2021 zal het aantal emissierechten jaarlijks met 2,2% dalen. Momenteel is er jaarlijks een daling van het aantal emissierechten van 1,74%. Dat zal de prijs van Europese industrieproducten, zoals staal, verder opdrijven. Prima idee tegen klimaatverandering, betoogt Lakshmi Mittal, CEO van ArcorMittal in een opiniestuk in de Financial Times. Maar dat betekent wel dat geïmporteerd staal dat komt vanuit landen met minder scherpe uitstootregels aan de grens zou moeten worden belast met een CO2-heffing.

Mittal: “De Europese staalindustrie en haar 320.000 medewerkers krijgen direct te maken krijgen met deze nieuwe regels. Het is goed dat de beleidsmakers dat in ogenschouw nemen. De kans bestaat dat dit beleid een verdere verzwakking van de Europese staalindustrie tot gevolg heeft, die het al heel lastig heeft door de goedkope Chinese staalvloed. Het antwoord ligt wat mij betreft in een prijscorrectie aan de grens van de EU, in de vorm van een CO2-tax. Op die manier kunnen we onze staalindustrie concurrerend houden.”