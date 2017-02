Stijgende koperprijzen helpen mijnbouwers aan winst

Een aantal van de grootste mijnbouwbedrijven ter wereld maakt na een periode van verliezen weer winst. BHP Billiton Ltd. maakte in de tweede helft van vorig jaar $3,2 miljard dollar winst, tegenover een verlies van $5,7 miljard in dezelfde periode een jaar eerder. Anglo American PLC mocht over heel 2016 $1,6 miljard winst aantekenen, tegenover een verlies van maar liefst $5,6 miljard in 2015. Het Brits-Australische Rio Tinto PLC schreef vorig jaar $4,6 in zwarte cijfers tegenover een verlies van $866 een jaar eerder. En analisten voorspellen ook winst voor het Zwitserse Glencore dat morgen met de jaarcijfers komt. Er zijn meerdere redenen die het succes van de mijnbouwgroepen verklaren. Eén daarvan is de alsmaar stijgende koperprijs. Glencore, BHP Billiton, Anglo American en Rio Tinto produceren samen 30% van ’s werelds koper. De prijs van koper is gedurende 2016 met 30% gestegen en steeg dit lopende jaar alweer een verdere 10%. Redenen hiervoor zijn stakingen in Chili – ’s werelds grootste koperexporteur – en aanhoudende juridische conflicten tussen koperproducenten en de regering van Indonesië – waar ook enkele van de grootste kopermijnen te wereld liggen. De onzekerheid in de markt drijft de prijzen op.