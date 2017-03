Metaalunie helpt leden bij crowdfundingtrajecten

Om het MKB-metaal te helpen bij haar financieringsbehoefte, helpt Metaalunie haar leden met het zoeken van externe financiers via crowdfunding. Hiertoe heeft Metaalunie samenwerking gezocht met Collin Crowdfund. Deze vorm van financiering is mogelijk voor projecten met een behoefte tussen de € 50.000 en € 2.500.000. Crowdfunding is een alternatieve manier van publieksfinananciering waarbij er op een internetplatform direct contact tussen investeerders en ondernemers wordt gelegd. De reden dat Koninklijke Metaalunie deze stap zet is omdat een derde van de mkb-metaalbedrijven die voor financiering bij een bank aanklopt, nul op het rekest krijgt.

Volgens Jan Wisse van Koninklijke Metaalunie zullen de komende jaren banken kritisch blijven bij het verstrekken van kredieten. “Met name bedrijven die bijvoorbeeld vanwege de economische crisis een verzwakte solvabiliteit hebben, maar nu weer volop willen investeren, vallen bij banken vaak buiten de boot. We zitten volop in die transitie maar mogen eigenlijk geen tijd verliezen als het gaat om investeren.”