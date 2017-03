Export groeit ondanks Brexit

Het Verenigd Koninkrijk blijft ondanks de Brexit een belangrijke handelspartner van Nederland. In 2016 was de exportwaarde van de Nederlandse goederenhandel naar het Verenigd Koninkrijk 39,4 miljard euro. Dat is 3,4 procent meer dan een jaar eerder. Nederlandse importeurs haalden voor 21,7 miljard euro aan goederen uit het Verenigd Koninkrijk, een toename van 2,0 procent. Ook voor de metaalindustrie blijven de Britten belangrijke partners. Dit maakte het CBS vandaag bekend.

In de Internationaliseringsmonitor van het CBS die de afhankelijkheid van de Nederlandse economie van de Britse onder de loep neemt, blijkt dat ook de metaalindustrie veel exporteert naar het Verenigd Koninkrijk. Volgens de meest recente cijfers exporteert ruim 26% van de Nederlandse bedrijven die actief zijn in de metaalindustrie naar het VK. Maar niet alle bedrijven zijn even afhankelijk van Groot Brittannië: