Tata ontkent dat fusiegesprekken met ThyssenKrupp van de baan zijn

Deze week verschenen er in verschillende Britse en Indiase kranten berichten dat de gesprekken tussen Tata Steel en ThyssenKrupp zouden zijn mislukt. De twee staalmakers praten al geruime tijd over een fusie tussen de Europese activiteiten van beide. Volgens de The Sunday Times zouden de Duitse pensioenen van ThyssenKrupp een te zware last kunnen zijn voor Tata. De India Economic Times schrijft dat het de Nederlandse vakbonden zijn die deze twijfel bij Tata zouden hebben gezaaid. Tata ontkent nu dat de gesprekken zouden zijn opgeschort.

Een woordvoerder van de Indiërs laat in een reactie weten dat: “Tata Steel voert nog steeds constructieve gesprekken met ThyssenKrupp over een potentiële fusie van haar staalbedrijven in Europa. Maar zolang er geen overeenstemming is bereikt, is de uitkomst van deze gesprekken onzeker.”

De gesprekken tussen Tata Europe en ThyssenKrupp lopen al een geruime tijd, en zijn niet onomstreden. Al eerder liet de ondernemingsraad van ThyssenKrupp weten dat ze een fusie niet ziet zitten. Ook de Nederlandse politiek en werkgevers- en werknemersbonden zijn bezorgd over een eventuele fusie.