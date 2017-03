Metaalsector kan last krijgen van eventuele Turkse boycot

Turkije is een relatief kleine handelspartner van Nederland. Maar mocht Turkije in het licht van de diplomatieke rel beslissen tot een handelsboycot, dan zou de metaalsector daar harder door worden getroffen dan andere sectoren. Dat becijferde economieredacteur Hella Hueck van WNL.

Volgens het CBS voeren we voor 1,6 miljard uit aan machines en ander vervoermaterieel. Maar iets meer dan de helft is doorvoer vanuit de Rotterdamse haven, dus daar verdienen we niet zo heel veel aan. Dat geldt ook de 746 miljoen die we aan computers, printers en telecommunicatieapparatuur uitvoeren. Verder voert Nederland veel metaal en schroot uit (430 miljoen).

Op dit moment heeft Turkije een aantal diplomatieke sancties uitgevaardigd tegen Nederland. Zo gaat Turkije onder meer Nederlandse diplomatieke vluchten weren. De Nederlandse ambassadeur is verder niet meer welkom en een vriendschapsverdrag wordt mogelijk opgezegd. Maar volgens het Turkse persbureau Anadolu Agency denkt Turkije wel na over economische sancties. De minister voor handel Bulent Tufenkci liet vandaag in een ontmoeting met journalisten weten dat op dit moment vooral meer politieke en diplomatieke sancties worden overwogen, maar dat economische sancties op den duur ook op de agenda kunnen komen te staan. Veel analisten zetten daar vraagtekens bij en denken dat Turkije niet zo ver zal willen en durven te gaan. “Economische sancties van Ankara zouden de Turkse economie meer schade toebrengen dan de Nederlandse. De Turkse economie draait niet meer zo goed als een aantal jaar geleden. Terwijl het nu goed gaat met de Nederlandse economie,” twijfelt Turkijekenner Erik Jan Zürcher aan de spierballentaal van de Turken in de Volkskrant.