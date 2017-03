Russisch aluminium heeft wind eronder

Vandaag maakte ’s werelds tweede aluminiummaker Rusal de laatste kwartaalcijfers van 2016 bekend. De Russen mochten een winst van 645 miljoen dollar noteren. In hetzelfde kwartaal van 2015 werd er nog een verlies van 267 in de boeken geschreven. Ook andere Russische bedrijven in de mijn- en metaalindustrie hebben de economische wind mee. Dat heeft te maken met zowel een toenemende vraag als een zwakke stand van de roebel. Voor 2017 verwacht Rusal meer voorspoed: “Onze economisch experts denken dat de wereldwijde vraag naar aluminium met 5% zal groeien en dat het handelstekort naar 1,1 miljoen ton zal oplopen”, aldus Rusal CEO Vladislav Soloviev.

Vorige maand maakte de Russische minister van handel Maturov (foto) bekend dat Rusland aan een voorstel werkt op een soort OPEC op te richten voor aluminiumproducerende landen. Het doel ervan zou moeten zijn stabiliteit te brengen in de wereldwijde prijzen en productie-omvang van aluminium. Ook zouden er overeenstemming kunnen komen over productiestandaarden en -technologie.