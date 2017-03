“G20: zet China’s aluminium overproductie op de agenda”

In juli ontmoeten regeringsleiders van de G20 – en enkele gastlanden waaronder Nederland – elkaar op een top in Hamburg. Voor die ontmoeting zou er een global forum moeten worden georganiseerd waarin China’s overproductie van aluminium op de agenda komt te staan. Dat vinden althans drie belangrijke handelsassociaties Aluminium Association of Canada, European Aluminium en The Aluminum Association (uit de VS). Zij roepen de G20-leiders vandaag in een open brief hiertoe op. Russische aluminiumproducenten die niet zijn aangesloten bij deze handelsassociaties scharen zich ook achter de inhoud van de brief.

Volgens de ondertekenaars, die bijna alle grote aluminiumproducenten vertegenwoordigen, schaadt China’s overcapaciteit de wereldwijde handel. Ze schrijven:

In 2000 leverde China 10% van ’s wereld primair aluminium. Dat is sindsdien vervijfvoudigd. Vandaag de dag komt 53% van de wereldwijde productie uit China. En de Chinese productie zal tot 2020 nog met 24% groeien. De staatssubsidies voor de Chinese aluminiumindustrie zorgen voor overcapaciteit en instabiliteit, zetten prijzen onder druk en bedreigen daarmee de werkgelegenheid en economische kansen bij onze producenten. … We willen dat de G20 dit probleem bij de Chinese regering adresseert.

Bij de G20-top in 2016 werd China al aangesproken op de overcapaciteit in staal. Daar reageerde het land toen voor het eerst voorzichtig positief op. Voor dit jaar heeft China ook aangekondigd vervuilende aluminiumfabrieken te sluiten, om zo iets aan de overcapaciteit te doen. Maar volgens de aluminiumproducenten in Europa, Rusland en Amerika is het allemaal veel te weinig en worden doelen niet gehaald.