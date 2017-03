Tata Steel Europe kiest voor agressieve benadering automotive markt

Tata Steel Europa is naarstig op zoek naar nieuwe afnemers in de automotive markt voor haar zogenaamde tailored blank-plaatwerk. Volgens nieuwssite AutoNews kiest het bedrijf voor een agressieve marktbenadering, om zo het toenemend aanbod uit China het hoofd te kunnen bieden. Tailored blank is een samengestelde plaat waarin staal van verschillende diktes op elkaar is gelast met laser. Dit plaatwerk wordt vooral nog gebruikt door premium autobouwers zoals BWM. Het voordeel is dat het plaatmateriaal minder zwaar is, en zo de CO2-uitstoot per auto kan verminderen.

Tata Steel Europe heeft flink geïnvesteerd in lasrobots voor laser blanks. Het product levert veel hogere marges op dan conventioneel plaatmateriaal voor de auto-industrie. En Tata zit dankzij de Chinese overcapaciteit in staal in een lastige situatie. In het jaarverslag schreven de Indiërs dat het vergroten van de verkoop van margerijke producten een doel is om het bedrijf gezond te houden.

Echter zitten de Chinezen op dit vlak ook niet stil. In 2013 kocht staalgigant Wuhan Iron and Steel Corporation (WISCO) de tailored blanks-productie van ThyssenKrupp over voor een onbekend bedrag. Op dat moment namen de Duitsers 40% van het wereldmarktaandeel van tailored blanks voor hun rekening.