Metaalproductenindustrie produceert ook in februari meer

De dagproductie van metaalproductenindustrie lag in februari 2017 3,5 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder, maakte het CBS vandaag bekend. De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie als geheel over alle sectoren, was 5 procent hoger dan in februari 2016. De metaalproducten blijven daar dus iets bij achter. De productie van de transportmiddelenindustrie groeide het sterkst.

De productie van de transportmiddelen was in februari 13 procent hoger dan in februari 2016. Dat is te danken aan een stijging van het aantal geproduceerde personenauto’s. Verder produceerde de machine-industrie ruim 12 procent meer. Ook de productie van de chemische, de rubber- en kunststof- en de elektrische apparatenindustrie groeide sterker dan gemiddeld. Naast de metaalproductenindustrie produceerden ook de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie meer dan vorig jaar, maar minder dat het gemiddelde.