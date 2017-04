Bezuinigingsronde: ThyssenKrupp wacht fusie Tata niet af

De Duitse staaldivisie van ThyssenKrupp gaat flink bezuinigen. Afgelopen vrijdag maakte de directie bekend dat zij van plan is een bezuinigingsronde van een half miljard euro door te voeren. De directie wil daartoe onmiddellijk twee productielocaties in Bochum en Duisburg sluiten en in de aankomende drie jaar snijden in het personeelsbestand. Daardoor staan ongeveer 350 banen op de tocht. De ondernemingsraad is het niet eens met de plannen en het personeel kondigde onmiddellijke acties aan. Zeker omdat het bestuur van ThyssenKrupp heeft verteld dat de fusieplannen met Tata Steel los van de bezuinigingsronde moeten worden gezien. Mocht de fusie tot stand komen kan dat tot meer bezuinigingsmaatregelen gaan leiden. De onzekerheid over de fusie is de ondernemingsraad van ThyssenKrupp al langer een doorn in het oog.

Een woordvoerder van het ThyssenKrupp-personeel omschrijft de vrees voor een salamitactiek: “Eerst voeren onze bestuurders een bezuinigingsronde door. En als er een fusie met Tata tot stand komt, zullen er meer aderlatingen volgen. Hier gaan wij niet mee akkoord. We zullen voor elke arbeidsplaats strijden.”

De staaldivisie van ThyssenKrupp Steel Europe wist afgelopen jaar een winst van 315 miljoen euro te behalen. Maar dat is een derde minder dan in 2015. De Duitsers hebben last van de wereldwijde overcapaciteit en overvloeden van de markt door goedkoop Chinees staal.

Update 11 april Reactie vakbond IG Metall: Geen fusie tussen ThyssenKrupp en Tata