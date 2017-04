Insiders: Xi en Trump gaan Chinese aluminiumexport flink inperken

China is inmiddels verantwoordelijk voor de halve wereldproductie van aluminium. Zeker de laatste vijf jaar heeft het land steeds meer geproduceerd en geëxporteerd, zodat aluminiumsmelterijen in andere werelddelen zich gedwongen voelden hun productie te verminderen of te staken. De prijzen stonden teveel onder druk door de Chinese aluminiumvloed. Toch schetst het toonaangevende vakblog Aluminium Insider een mogelijk scenario waarin de Chinezen binnenkort flink in hun eigen aluminiumproductie zouden kunnen gaan snijden. Hoofdrolspelers in dat scenario: president Trump en president Xi Jinping.

Xi en Trump ontmoetten elkaar deze week in Trumps buiten in Palm Beach. Volgens Aluminium Insider – die dit optekende uit hoge anonieme bronnen in de Amerikaanse aluminiumindustrie – zou daar mogelijk een bijzondere vorm van handjeklap hebben plaatsgevonden. Xi zou best open staan voor een exportverbond van Chinees aluminium naar de VS. Trump zou dat in eigen land groots kunnen presenteren als een belangrijke overwinning. En daar heeft Trump – die tot nu toe niet veel successen kon boeken – er meer van nodig. Onder de verkiezingsslogan ‘Make America Great Again’ beloofde hij al dat er iets zou gaan gebeuren tegen Chinese metaalimporten.

Xi zou in ruil hiervoor van Trump een groot aantal exportvoordelen en verlaging van handelsbarrières terug krijgen voor producten uit andere sectoren. En nog belangrijker: Xi heeft met de maatregel eindelijk een breekijzer in handen waarmee het hem wél lukt vervuilende aluminiumbedrijven tot sluiten te dwingen. Iets wat in China door velen wordt geëist – de smog en gezondheidsproblemen van burgers zijn enorm – maar wat de centrale regering in Beijing maar moeilijk lukt. Met een totale ban op export naar de VS komt het bestaansrecht voor een deel van de Chinese aluminiumindustrie op losse schroeven.

Als de vermeende afspraak tussen beide presidenten niet doorgaat, is het heel goed mogelijk dat het beeld voor de komende tijd precies 180 graden andersom is. Analisten van verschillende banken voorspellen namelijk in een artikel op Nasdaq vandaag dat zij verwachten dat China de export van aluminium juist flink zal opvoeren, met name die van halffabricaten. De prijzen van aluminium zitten in de lift dit jaar. De Chinese export, die vorig jaar iets inzakte, is daar nog niet opnieuw bij aangesloten. Maar de voorraden met aluminiumoverschotten slinken overal ter wereld, dus de verwachting bestaat dat de Chinezen de aluminiumexport om die reden juist weer flink zullen opschroeven.

Tenzij Xi en Trump daar dus een stokje voor gaan steken. Wordt vervolgd…