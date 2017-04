China’s staalproductie klimt naar nieuwe hoogten

Volgens het Nationaal Staatsbureau voor Statistiek produceerde China afgelopen maart 72 miljoen ton staal. En daarmee werd het record van maart 2016 verbroken. Toen produceerde het land 70,65 miljoen ton. De nieuwe cijfers laten zien dat de inspanningen van de Chinese overheid om vervuilende en onrendabele fabrieken te sluiten – en zo de overproductie te beteugelen – effectief worden ondermijnd. De berichtgeving uit China wakkert onrust in de markt aan over nieuwe overschotten en prijzen die onder druk komen te staan. Want de cijfers tonen daarnaast ook dat productie sneller groeit dan de binnenlandse vraag in China.

Het Nationaal Staatsbureau voor Statistiek maakte verder bekend dat de Chinese economie sterker groeit dan verwacht. Het bruto binnenlands product groeide in het eerste kwartaal 6,9% ten opzichte van hetzelfde vorig jaar.