Generatiepact kleinmetaal helpt meer jongeren aan de slag

Tweeduizend jongeren krijgen binnen twee jaar een baan in de metaal en techniek. De Federatie Werkgeversorganisaties Metaal en Techniek (FWM) en de werknemersbonden FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie hebben dit afgelopen nacht met elkaar afgesproken. Om dit voor elkaar te krijgen is er een zogenaamd generatiepact gesloten. Het generatiepact zorgt ervoor dat ouderen de gelegenheid krijgen minder te werken in ruil voor baankansen voor jongeren.

Jacqie van Stigt, bestuurder FNV Metaal: ‘Voor iedere oudere die vrijwillig korter gaat werken, krijgt de werkgever subsidie voor iedere jongere die hij een echte baan geeft. De hele metaalsector is daarbij gebaat. Ouderen kunnen langer doorwerken, jongeren krijgen een echte toekomst in de metaal. De sector is daarmee aantrekkelijker geworden voor nieuwe talenten die hun technische beroep in de metaal willen uitoefenen.’

FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie hebben daarnaast met de werkgevers een loonsverhoging afgesproken van 4,16% verdeeld over 25 maanden. De jeugdschalen voor 22-jarigen worden afgeschaft. Ook zijn er opnieuw afspraken gemaakt over opleidingsvouchers, waarbij werknemers de zeggenschap hebben over de besteding ervan.