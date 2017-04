Chinees beleid drijft aluminiumprijs verder op

Aluminiumprijzen blijven stijgen. Ongerustheid over eventuele aluminiumtekorten drijven de koers op. Deze ongerustheid heeft te maken met Chinees beleid. China zegt bezig te zijn overcapaciteit van de eigen aluminiumindustrie terug te dringen. Analisten vermoeden dat het land daar nu ook echt serieus werk van maakt. China produceert ongeveer de heft van ‘s werelds aluminium en heeft jarenlang de prijzen onder druk gezet, door meer aluminium te produceren dan het land zelf nodig had. De overschotten werden goedkoop op de wereldmarkt gedumpt. Eerder aankondigde maatregelen van de Chinese overheid, om hier iets aan te doen, werden door analisten niet altijd serieus genomen. Maar eerder deze maand werden drie grote mijnbouwprojecten in de westelijke Oeigoerse autonome regio Sinkiang door Beijing in de ijskast gezet. Verder werden er in de vier Chinese provincies Hebei, Shandong, Henan en Shanxi productierestricties van 30% aan aluminiumsmelters opgelegd. De luchtvervuiling die gepaard gaat met de electriciteitsproductie voor het smeltproces zorgt in die provincies voor grote problemen.

Alcoa profiteert

‘s Werelds grootste aluminiumconglomeraat – het Amerikaanse Alcoa – profiteert mee van prijsstijging. Het bedrijf maakte een winst van 225 miljoen dollar bekend over het eerste kwartaal van dit jaar. En daarmee doet Alcoa het beter dan verwacht. Dat werd meteen omgezet in beurskoersstijging: de aandelen van Alcoa schoten 5% omhoog na dit nieuws.