Inkoopmanagers: Nederlandse industrie groeit stabiel door

Inkoopmanagers in de verwerkende industrie bleven in april enthousiast over de toekomstige groei van de Nederlandse economie. De zogenaamde PMI (Purchase Managers Index) die wordt gemeten door branchevereniging Nevi noteerde opnieuw 57,8, net als in maart. En dat is een prachtig cijfer: alles boven de 50 geeft aan dat de industrie groeit. Hoogleraar prof. dr. Arjan van Weele van de NEVI-leerstoel Purchasing and Supply Management aan de Technische Universiteit Eindhoven vermoedt dat de positieve trend nog wel even aan zal houden: “De wereldeconomie zit dus sterk in de lift. Reden waarom het positieve sentiment in Nederland nog wel even zal aanhouden.”

Ander beeld in China

Toch is het beeld niet overal even rooskleurig. De PMI van China over de maand april zakte tegen de verwachtingen in terug naar 51,2. Hieruit blijkt dat de economische groei in het land zelf stagneert. De prijzen voor ijzererts en staal futures in China duikelden al eerder naar beneden vorige maand. Daaruit bleek al dat de markt zich zorgen maakt over de afnemende binnenlandse vraag in China, en daarmee over een dreigende overproductie.