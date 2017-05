“China neemt snijden in aluminiumcapaciteit heel serieus”

De Chinese regering heeft eerder dit jaar aangegeven dat zij aluminiumproducenten in 28 steden de komende winter zal dwingen minder te produceren. Deze uitlatingen leidden bij afkondiging meteen tot flinke prijsstijgingen van het metaal. Deze maatregelen kunnen een vermindering in de productie van 1,5 miljoen ton betekenen. De Chinezen willen met de maatregel de uitstoot van kolendamp terugdringen die met de aluminiumproductie gepaard gaat. Veel Chinese steden kampen met serieuze smogproblematiek, met name gedurende de wintermaanden november tot februari.

Toch is er veel scespis in de markt. Is de intentie van Peking wel oprecht en – zo ja – gaat het de regering wel lukken dergelijke draconische maatregelen door te voeren?

“Ja”, zegt Lu Donglian, senior vicepresident van China’s grootste aluminiumproducent Chalco, “de maatregelen moeten heel serieus worden opgevat.” Dit vertelde Lu tijdens de World Aluminium Conference in Londen afgelopen weekend.

Volgens Lu Dongliang gaat het om een aanmerkelijke maatregel die misschien wel 4% van de totale productie van het land afhaalt. Deze tijdelijke maatregel komt nog bovenop de inspanningen van China om illegale aluminiumproducenten definitief te sluiten. Volgens Lu kunnen al deze maatregelen de aanzet vormen voor het versneld verplaatsen van de Chinese aluminiumindustrie van de drukke oostkust naar het veel dunner bevolkte westen van het land.