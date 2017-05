Basismetaal verwacht flink meer te investeren dan vorig jaar

Het CBS maakte zojuist de cijfers bekend van haar halfjaarlijkse enquête onder ondernemers in de industrie over hun investeringsverwachting. Daaruit blijkt dat ondernemers in de basismetaal verwachten dat zij voor het eind van het jaar maar liefst 28% meer te zullen hebben geïnvesteerd dan in 2016. In de metaalproductenindustrie verwachten ondernemers juist 12% minder te investeren. De gemiddelde investeringsverwachting industriebreed – over alle sectoren – is een stijging van 15%

Productie metaalindustrie stijgt sterker dan gemiddeld

Het CBS maakte vandaag ook de cijfers over de productie bekend. De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 4 procent hoger dan in maart 2016. De stijging is iets kleiner dan in februari. Al anderhalf jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de machine-industrie was in maart bijna 13 procent hoger dan in maart 2016. Ook de productie van de metaalproductenindustrie groeide met 4,1% sterker dan gemiddeld.