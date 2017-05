Markt vindt EU-maatregelen tegen Chinees dumpstaal onvoldoende

Gisteren spraken de Europese handelsministers af nieuwe maatregelen te treffen tegen Chinese staaldumping. Dat resulteerde vandaag al meteen in verhoogde importheffingen op buisstaal van twee voorname Chinese producenten. De Nederlandse minister Ploumen zegt tevreden te zijn en noemt de maatregelen ‘goed nieuws‘. Volgens haar zullen zowel grote Europese staalproducenten zoals Tata Steel IJmuiden als de kleinere Nederlandse producenten in de verwerkende industrie van de maatregelen profiteren. De Chinezen reageerden zoals verwacht, door te zeggen dat zij niet gelukkig zijn met de nieuwe maatregelen en riepen Europa op zich te houden aan de richtlijnen van de Wereldhandelsorganisatie. Tegelijkertijd gaf een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel aan ‘open te willen communiceren met de EU om betere afstemming te bereiken over handel in staalproducten’. De grote Europese staalbedrijven profiteerden overigens niet meteen van de maatregelen. Zij zagen hun beurskoersen ondanks de genomen maatregelen flink dalen.

Vooral ArcelorMittal leverde flink in, ondanks bekendmaking van meevallende cijfers. Het aandeel stond op een gegeven moment op een verlies van 8%. In Frankfurt stonden branchegenoten als ThyssenKrupp en Salzgitter ook duidelijk in het rood, met 2,5 en 2,8 procent. Marktanalisten verwachten prijsdruk door goedkoop Chinees staal, ondanks de genomen maatregelen.