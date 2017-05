Belangrijk struikelblok fusie Tata en ThyssenKrupp van tafel

Tata Steel heeft vandaag bekend gemaakt dat het een deal heeft gesloten met de Britse toezichthouder The Pensions Regulator en daarmee het pensioenfonds British Steel Pension Scheme (BSPS) afsplitst. Tata betaalt 550 miljoen Britse Pond aan The Pension Regulator en verzelfstandigt op die manier het pensioenfonds dat in de rode cijfers staat. Met deze stap is een fusie van Tata’s Europese staalactiviteiten met ThyssenKrupp een stukje dichterbij. Thyssenkrupp CEO Heinrich Hiesinger heeft meermalen aangegeven dat Tata’s Britse pensioenverplichtingen een te groot obstakel vormden voor een fusie. Dat obstakel is nu dus verdwenen.

Een oplossing voor het Britse pensioenvraagstuk had voor Tata Steel ‘topprioriteit’, zo vertelde Executive Director Koushik Chatterjee van het Indiase staalconcern vandaag. Dankzij deze move maakte Tata Steel omgerekend 165 miljoen verlies in de boeken over het afgelopen kwartaal, tegen een nettoverlies van 429 miljoen euro in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Maar de winstgevendheid en de omzet stegen wel. Dat was vooral ook te danken aan de Europese activiteiten van het bedrijf.