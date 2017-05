Veel nieuwe banen en vacatures in de industrie

In afgelopen eerste kwartaal is het aantal vacatures en banen in de industrie opnieuw gegroeid. Dat heeft het CBS bekend gemaakt. Het aantal vacatures steeg van 14.000 in de laatste drie maanden van vorig jaar naar 15.400 in het afgelopen kwartaal. Dat is een toename van maar liefst 10%. Ook steeg het aantal banen met 1.000.

De cijfers uit de industrie staan niet op zichzelf. Over de volle breedte van de economie meldt het CBS groei in vacatures en banen. Het aantal vacatures groeide met 13.000 in totaal. Dat is de sterkste stijging van kwartaal op kwartaal in ruim tien jaar tijd. Ook het aantal banen groeide met 56 duizend fors.

Werknemers en zelfstandigen werkten in het eerste kwartaal in totaal 3,2 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 0,3 procent meer dan een kwartaal eerder. Per baan wordt gemiddeld 25 uur per week gewerkt. Omdat een substantiële groep meer dan één baan heeft, zijn werkenden gemiddeld 28 uur per week aan het werk, na aftrek van vakantie en ziekte.