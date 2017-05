Metaalprijzen hebben last van speculaties over impeachment Trump

De Amerikaanse president zit – opnieuw – in zwaar weer. Donald Trump zou de inmiddels ontslagen FBI-chef James Comey hebben gevraagd om het onderzoek naar Trumps toenmalige veiligheidsadviseur, Michael Flynn, te staken. Trump heeft zelfs al gereageerd op vragen van journalisten waarin het woordje impeachment (afzettingsprocedure) voorkwam. Kortom: de kritiek op zijn persoon is niet mals en speculaties niet van de lucht. En met die kritiek groeit ook de onzekerheid over zijn loopbaan als president en dus het slagen van Trumps grote infrastructuurplan. En de onzekerheid over dat plan zorgt dat de metaalprijzen wegzakken. Want Trumps plan zou een enorme boost geven aan de vraag van metalen.

Met name de prijs van koper en zink hebben te leiden. De prijs van zink zakte met 2,42 procent naar 2.501 dollar per ton, aan de London Metal Exchange. Het laagste punt sinds november. Koperprijzen daalden met 1,89% naar $5.495 per ton. En dat is dichtbij het laagste punt van dit jaar.