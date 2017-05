Fusie bespaart Tata Steel en ThyssenKrupp half miljard euro per jaar

De fusiegesprekken tussen ThyssenKrupp en Tata Steel Europe zijn in volle gang. Het Duitse blad Manager Magazine heeft via een insider informatie boven water weten te krijgen over wat er besproken wordt. Uit die informatie blijkt onder meer dat een fusie een jaarlijkse kostenbesparing van 400 tot 600 miljoen euro oplevert. En dat zou de activiteiten van beide staalmakers economisch een stuk robuuster maken. De aandelenkoersen van zowel ThyssenKrupp als Tata Steel stegen na het uitlekken van dit nieuws, omdat beleggers er vanuit gaan dat een fusie aanstaande is en een financieel sterker bedrijf oplevert.

Hoofdzetel in Amsterdam?

De koers van ThyssenKrupp steeg aan de beurs in Frankfurt in een dag 2,65%. Aan de Indische beurs in Bombay steeg het aandeel Tata Steel zelfs met 5,46%. Een ander feitje dat uitlekte is dat het fusiebedrijf er over nadenkt de hoofdzetel in Amsterdam te vestigen. Op dit moment zijn Tata Steel Europe en ThyssenKrupp in respectievelijk Londen en Essen gevestigd. Overigens blijft ook de Britse hoofdstad in beeld als vestiging van het hoofdkantoor.

Foto: Marcello Campi