Europese staalindustrie bezorgd over plannen emissierechtenhandel

Maar liefst 76 kopstukken uit de Europese staalindustrie hebben in een open brief aan de Europese Commissie hun bezorgdheid geuit. Zij zijn bang dat een voorgestelde vermindering van handel in CO2-emissierechten hen enorme economische schade zal opleveren. De CEO’s van onder meer Tata Steel Europe, Salzgitter en ThyssenKrupp roepen de EU op de plannen aan te passen.

“We zijn het ermee eens dat klimaatverandering een kritiek probleem is dat met spoed en op internationaal niveau moet worden aangepakt en we staan volledig achter het werk om de CO2-uitstoot op kosteneffectieve wijze en voor de gehele EU-economie te reduceren. In de komende weken krijgt u de laatste kans om een EU ETS vorm te geven die deze doelstellingen beter aanpakt en tegelijkertijd de Europese staalindustrie en de miljoenen werknemers in deze industrie behoudt. U kunt voorkomen dat de sector wordt opgezadeld met hoge kosten die investeringsmogelijkheden beperken of het risico op het verlies van werkgelegenheid en de sluiting van fabrieken in de EU verhogen. Indien de EU-ETS-richtlijn wordt aangenomen zonder de verbeteringen waar om is gevraagd door het Europees Parlement, zou er in 2030 een tekort aan emissierechten voor onze industrie zijn ontstaan van circa 35%.”

De brief is ondertekend door 76 kopstukken uit de Europese staalindustrie. Medeondertekenaars zijn onder meer de directeuren van de Europese divisies van ArcelorMittal en Tata Steel, het hoofd van de staaldivisie van het Duitse ThyssenKrupp en de bestuursvoorzitters van Salzgitter en Aperam. Ook de presidenten van nationale en internationale brancheverenigingen zoals Eurofer hebben hun handtekeningen gezet.