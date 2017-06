Trump stapt uit ‘Parijs’. Reacties uit en over de metaalindustrie

De Verenigde Staten hebben besloten zich terug te trekken uit het klimaatakkoord van Parijs. Enkelingen, met name in de VS, reageerden enthousiast. Maar in de rest van de wereld werd massaal afkeurend gereageerd. Wat betekent de beslissing voor de globale economie in het algemeen, en wereldhandel in metaal in het bijzonder? Een rondje langs internationale media.

Volgens CNN maken Amerikaanse analisten zich zorgen dat Trumps beslissing andere landen kan doen besluiten een CO2-tax op Amerikaanse producten zoals staal te zetten. Dat zou een kettingreactie kunnen oproepen, met een grote handelsoorlog tot gevolg.

Volgens Reuters zullen China en de EU gezamenlijk proberen leiderschap te tonen, nu Amerika is afgehaakt. Dat bleek gisteren meteen al uit verklaringen van Bondskanselier Merkel en de Chinese premier Li na hun ontmoeting in Berlijn. Li is in Berlijn om de EU-leiders te ontmoeten. Tijdens de ontmoeting staat onder meer de Chinese overproductie van staal op de agenda. China verklaart al een tijdje vervuilende fabrieken aan te willen pakken en daarmee de overproductie terug te willen dringen. Daarvoor is Europese knowhow nodig.

Eenzelfde analyse over Europees en Chinees leiderschap maakt Time. Die stelt zelfs dat China weleens de onwaarschijnlijke aanvoerder van het gebruik van duurzame energie zou kunnen worden. Maar Time tekent wel aan dat met name de staal- en kolenindustrie in China zich lastig laten hervormen. De Communistische Partij is – zeker op lokaal niveau – afhankelijk van de steun van mijnwerkers en staalarbeiders. Dat staat vergroening en aanpak van overproductie regelmatig in de weg.

Wie denkt dat regionale en lokale Amerikaanse bestuurders uit de staalregio’s van de VS onverdeeld blij zijn met Trumps besluit, heeft het mis. Fox News interviewt een senator uit Ohio – een staat in die zogenaamde Rust Belt – die vertelt dat er juist de laatste jaren veel werkgelegenheid was ontstaan dankzij de vergroening van de economie. Bedrijven die windmolens bouwen bijvoorbeeld, groeien enorm. Ook de burgemeester van Pittsburgh – metaalstad bij uitstek – is niet gelukkig. Trump speechte gisteren dat hij had gekozen voor ‘Pittsburgh ten koste van Parijs’ toen hij het klimaatakkoord afwees. Maar de burgemeester wijst er in USA Today fijntjes op dat ‘in zijn stad 80% op Hillary heeft gestemd, en dat Pittsburgh er alles aan zal doen, wel met de Parijse klimaatdoelen in de pas te blijven lopen’.

De Oostenrijkse staalreus Voestalpine zal de komende jaren minder in de VS investeren, zo meldt de Tiroler Tageszeitung. Dat is een kentering ten opzichte van de laatste jaren toen de Oostenrijkers hoog inzetten op productie in de VS. Maar het bedrijf is bezorgd. Trump lijkt een protectionistische koers te voeren en eigen Amerikaanse metaalproducten te bevoordelen.

Uit de Australische pers wordt duidelijk dat grote industriële bedrijven daar – ook uit de metaal- en mijnbouwindustrie – teleurgesteld zijn over Trumps beslissing. De CEO van BHP Billiton heeft Trump eerder dit jaar nog proberen te overtuigen deze stap niet te zetten. En ook van Rio Tinto is bekend dat het bedrijf pro-Parijs is. Dit valt onder meer te lezen in de Sydney Morning Herald.