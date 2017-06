Afvlakken lijn koperprijs is tijdelijk

De prijs van koper stabiliseert zich. Nadat het rode metaal sinds vorig jaar november flink was gestegen, kwam daarna een periode van enige prijsdaling in april en mei. Op dit moment vlakt de prijs af. Maar dat is tijdelijk, verwachten veel analisten. De prijs zal de komende maanden weer een flinke boost krijgen, denken zij.

Volgens Metalminer zal er namelijk op de lange termijn sprake zijn van een aanbodtekort. Dat betekent automatisch dat de prijzen weer verder zullen gaan stijgen.

Zijderoute

Maar ook aan de vraagkant staat er wel iets op stapel. China heeft vorige maand aangekondigd een bedrag van omgerekend 113 miljard euro te investeren in het geplande infrastructurele megaproject “Een-gordel-een-weg-initiatief”. Met dit initiatief, in de media meestal aangeduid als het Zijderoute-project, wil China allerlei weg-, spoorweg- en scheepvaartverbindingen realiseren met het Aziatische achterland, maar ook met Rusland, Europa en Afrika. Jesse Moore op Seeking Alpha denkt dat dit project de vraag naar koper enorm zal opdrijven. Citibank heeft al eens berekend dat het Zijderoute-project even veel staal zal vragen als de hele wereld in normale omstandigheden in één maand doet. Als dergelijke hoeveelheden koper zullen worden gevraagd zal dat tot ernstige tekorten leiden.