Productie metaalproductenindustrie april daalt; basismetaal stijgt

De Nederlandse industrie produceerde in april 2017 2,4% meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat heeft het CBS vandaag bekend gemaakt. De stijging wordt echter niet in elke sector beleefd. Zo daalde de productie in de metaalproductenindustrie met 1,6%. De productie van de basismetaalindustrie steeg daarentegen met 4,9% zelfs bovengemiddeld. De productie van de machine-industrie was in april ruim 18 procent hoger dan in april 2016.

Vertrouwen daalt

Het CBS meldt ook dat het producentenvertrouwen daalde in mei. Ondernemers in de industrie zijn vooral minder positief over hun verwachte bedrijvigheid en hun orderpositie. Ondanks de daling ligt het vertrouwen van de industriële producenten nog ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De industriële ondernemers in Duitsland waren, in tegenstelling tot hun Nederlandse collega’s, in mei wel positiever. Ze waren vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid. Het vertrouwen van Duitse producenten bereikte het hoogste niveau in bijna 6 jaar. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in april 2,2 procent hoger dan een jaar eerder.