BHP Billiton wil bemanningsloze schepen tussen continenten

Robotisering neemt hand over hand toe. In uiteenlopende sectoren en voor allerlei processen worden plannen voorbereid om de factor arbeid uit de mensenhand te halen en in de robotarm te leggen. Maar het plan waarmee BHP Billiton vorige week naar buiten kwam is wel erg boud te noemen. De Australische mijnbouwreus zoekt partners om te helpen het zeetransport van metaalertsen en kolen te automatiseren. “We zien een toekomst voor ons weerin we met volledig autonome schepen aangedreven door eigen aardgas, de BHP-vracht vervoeren,” zo laat een BHP-official weten op het bedrijfsblog. BPH chartert elk jaar 1.500 scheepstransporten om 0,25 miljard ton erts en kolen de wereld rond te varen. Die schepen leggen daarbij gezamenlijk 29 keer de afstand van de aarde naar de maan af, zo schetst BHP de omvang van het totale transport. Door deze schepen niet alleen autonoom maar ook groener te maken, hoopt BNP een grote besparing te kunnen halen en tegelijk de CO2-uitstoot te verminderen. De eerste route waar BHP zonder bemanning zou willen varen, is die tussen China en Australië. Op deze route chartert BHP Billiton de meeste schepen.

Een artikel op Bloomberg verkende naar aanleiding van BHP’s bericht de stand van zaken. Is het überhaupt mogelijk om op korte termijn grote zeewaardige schepen automatisch transport uit te laten voeren? Het antwoord daarop is ja. Er wordt door verschillende partijen onderzoek gedaan en ook stappen gezet in de ontwikkeling van robotschepen. Zo is de Britse scheepsbouwer Rolls Royce van plan om in 2035 met de eerste volledig autonoom varende zeeschepen op de markt te komen. De Noorse kunstmestmaker Yara wil al in 2020 een volledig geautomatiseerde kustvaarder inzetten voor het vervoer van grondstoffen naar een verwerkingsfabriek. En BHP-concurrent Rio Tinto denkt ook in dezelfde richting. Deze Australische mijnbouwer wil volgend jaar een automatisch rijdende trein in gebruik nemen in West-Australië, en ziet in scheepvaart de volgende slag die geautomatiseerd kan worden.