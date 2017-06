Productie Nederlandse industrie groeit harder dan gemiddelde EU

De Nederlandse industrie produceerde in april 2017 1,5% meer dan in de maand ervoor. En daarmee is de productiegroei in ons land groter dan in veel andere Europese landen. Dat maakte het Europees statistiekbureau Eurostat vandaag bekend. De groei in de negentien landen die samen de eurozone vormen was 0,5%. Gemeten over alle 28 landen van de Europese Unie bedroeg de groei slechts 0,2%

De onderlinge verschillen tussen landen zijn echter groot. Zo groeide de productie van de industrie in Ierland (7,7%), Malta (2,9%) en Portugal (2%) nog harder dan die in Nederland. En in sommige landen zoals Slowakije (-10,9%), Luxemburg (-3,1%) en Griekenland (-2,9%) liep de productie zelfs terug. Ten opzichte van ons omringende landen doet Nederland het ook beter. Zo steeg de industriële output van Groot-Brittannië en Duitsland met respectievelijk 0,3% en 1%. Die van Frankrijk daalde zelfs licht met 0,6%. Voor België waren geen data beschikbaar.