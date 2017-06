Ruim 9000 MBO-vacatures in metaal en metalektro

Jongeren doen het goed op de arbeidsmarkt. Veel minder jongeren vragen een WW-uitkering aan en het aantal vacatures groeit in rap tempo. Tussen september vorig jaar en februari dit jaar ontstonden 214.000 vacatures op mbo-niveau. In het vierde kwartaal van 2016 lag het aantal vacatures zelfs 26% hoger dan in het vierde kwartaal van vorig jaar, zo blijkt uit onderzoek van SBB en UWV. Werkgevers zitten te onder meer te springen om mensen met een mbo-diploma in de metaal en metalektro. Er zijn op dit moment ruim 9000 MBO-vacatures in die twee sectoren.

De vraag naar MBO-metaal en -metalektro vakmensen is met name groot in een paar regio’s. Zo worden er in de regio Rijnmond 710 vakmensen in die sectoren gevraagd. In Groot-Amsterdam en Zuidoost-Brabant staan beide ruim 600 vacatures open. West- en Noordoost-Brabant tekenen beide voor ongeveer 500 onvervulde arbeidsplekken.