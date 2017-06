Amerikaanse aluminiumindustrie tegen Trump: “Houd EU buiten schot”

De Amerikaanse president Trump onderzoekt op dit moment of er handelsbarrières moeten worden opgeworpen tegen de import van aluminium uit andere delen van de wereld. Vertegenwoordigers van de Amerikaanse aluminiumindustrie kwamen vandaag bij elkaar om hun positie ten opzichte van dit zogenaamde ‘232 Investigation’-proces te bepalen. De aluminiumproducenten onderschrijven Trumps mening dat er vanuit China teveel overgesubsidieerde, te goedkope aluminium en aluminiumproducten de wereld – en dus ook de Amerikaanse markt – overspoelen. Maar ze roepen de president ook op om de Europese en Canadese aluminiumindustrie te ontzien.

“Wat wij willen is een akkoord tussen onze en de Chinese regering, waarin concrete afspraken worden gemaakt om de Chinese overcapaciteit aan te pakken”, verklaarde een woordvoerder. Daaraan voegde hij toe dat Amerikaans beleid zich vooral moet richten op China, en niet op bijvoorbeeld de EU: “We wensen geen maatregelen tegen landen die geen part nog deel hebben aan de wereldwijde overproductie van aluminium. Producenten in Canada en de EU houden zich netjes aan de spelregels.” Met name de Canadese aluminiumindustrie vreest Trumps eventuele maatregelen.