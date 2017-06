Staal en aluminium inzet dreigend handelsconflict EU, Duitsland en VS

Vandaag bezoekt Trumps handelsminister Wilbur Ross Duitsland, voor een gesprek met zijn collega Brigitte Zypries. Hoog op de agenda staan maatregelen tegen de staalindustrie in de EU, en dreigende straffen tegen Duitse staalproducenten in het bijzonder. Waar draait dit beginnende conflict precies om? De Duitse editie van Huffington Post publiceert daarover vandaag een heldere analyse, met de veelzeggende titel “Trumps handels-demagoog Wilbur Ross zoekt conflict met Duitsland”.

Zoals bekend neemt Trump met zijn America First politiek afstand van de vrije wereldhandel die zijn voorgangers – Democraten én Republikeinen – nog volop omarmden. Volgens Trump zorgen China en de EU – lees: Duitsland – met oneerlijke middelen voor handelsoverschotten. De handelsbalans van de Amerikanen is de laatste jaren negatief en daalt steeds verder. Het land exporteert veel minder dan het importeert. Om die import te kunnen financieren is er sprake van een enorme toestroom van buitenlands geld. In 2016 was het handelstekort van de Amerikanen gestegen tot 481 miljard dollar. Voor exportwereldkampioen Duitsland geldt het omgekeerde: dat land heeft een handelsoverschot van 272 miljard euro. Duitsland exporteert 13,6 miljard euro méér naar de VS dan het importeert en de trend is stijgend.

Trump wil maatregelen treffen tegen deze situatie. Hij kijkt of hij iets kan doen tegen de afzet van Duitse auto’s in de VS. Maar hij onderzoekt ook de staal- en aluminiuminvoer breed vanuit EU. Enkele Duitse staalbedrijven zoals Saltzgitter en Dillinger Hütte staan zelfs onder specifieke beschuldiging van dumpingpraktijken. De kans bestaat dat een eindrapport van het onderzoek naar deze vermeende praktijken vandaag door Ross met Zypries wordt besproken. Zypries houdt daar in elk geval al rekening mee. Zij schreef namelijk eerder deze week aan EU-handelscommissaris Cecilia Malström: “Er zijn ons berichtten ter ore gekomen dat de Amerikanen de invoer van Europees staal als bedreiging voor de nationale veiligheid zullen aanmerken en invoertarieven gaan heffen.”

Zypries heeft al aangekondigd dat in dat geval Duitsland en de EU zich bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) zullen verzetten. Amerikaanse maatregelen zijn volgens Zypries niet in lijn met afspraken tussen de EU en de VS in eerdere verdragen als GATT. Maar bezwaarprocedures bij de WTO duren vaak lang.

Zeker is alvast dat het handelsconflict – dreigend of inmiddels actueel – niet alleen vandaag op de agenda staat in Duitsland. Op 7 en 8 juli vindt in Hamburg een G20-top plaats. Hier worden alle wereldleiders verwacht. De sfeer zal er mede bepaald worden door de uitkomst van het gesprek vandaag tussen Ross en Zypries.