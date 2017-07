Retentiebonus Tata Steel managers zorgt voor ergernis én hoop

De 100 belangrijkste managers van Tata Steel Europe mogen 25 miljoen euro extra bonus verdelen. Deze zogenaamde retentiebonus – die aan zowel Britse als Nederlandse managers wordt uitgekeerd – moet er voor zorgen dat deze top-medewerkers nog tenminste twee jaar aanblijven. Het nieuws over de omgekeerde oprotpremie werd vanuit Tata gelekt aan het Financieel Dagblad, en zorgt voor ergernis en hoop. Ergernis zit vooral in Engeland. Daar hebben metaalarbeiders onlangs vóór een plan gestemd om het eigen pensioenfonds af te stoten met een pensioenverlaging tot gevolg. Dat het hogere kader een extra pot geld mag verdelen steekt. Maar in het nieuws wordt ook een hoopvol signaal gezien, dat de langverwachte fusie met ThyssenKrupp eindelijk aanstaande is. Volgens waarnemers worden dergelijke bonussen vaker uitgekeerd in aanloop naar een fusie. Waardevolle managers worden ermee gestimuleerd te blijven ondanks de onzekerheid die er tijdens en na een fusie kan ontstaan.

Met name de Engelse vakbonden steigeren flink over het nieuws. In de Financial Times laat een vakbondsleider optekenen: “Als dit nieuws klopt, zouden deze managers zich kapot moeten schamen. De staalarbeiders hebben een hele moeilijke beslissing genomen om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen. Het lijkt er op dat het management die last niet wil delen. Als zij het geld aanpakken is dat een klap in het gezicht van al die loyale staalarbeiders.”

MT.nl deed naar aanleiding van het nieuws bij Tata onderzoek naar het gebruik van retentiebonussen. Het blijkt dat het een veel ingezet middel is om de beste mensen aan boord te houden. In tweederde van de grote fusies en overnames is er in de aanloop een retentiebonus uitgekeerd: “Een bedrijf heeft geen behoefte aan twee HR-directeuren of twee IT-chefs. Maar je wil wel dat de beste mensen blijven,” aldus Tom Haak, directeur bij het HR Trend Institute.