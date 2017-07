Duitse economie vol op stoom, managers ‘euforisch’

Nog nooit sinds de Duitse éénwording was de stemming in het Duitse bedrijfsleven beter dan nu. Dat meldt Handelsblatt zojuist. De belangrijke Ifo Business Climate Index staat op een recordhoogte van 116 punten. Een stijging van bijna 1 indexpunt. En terwijl de economische pers eigenlijk een kleine daling had voorspeld. De Ifo die maandelijks wordt gepubliceerd door het gelijknamige instituut meet hoe goed het gaat met alle vier de belangrijke sectoren (retail, groothandel, bouw en maakindustrie) die in de index worden meegenomen. Ruim 7.000 managers uit die sectoren spreken zich uit over het handelsklimaat, de vooruitzichten en de stand van zaken op dit moment. Volgens Ifo-directeur Clemens Fuest is de stemming in Duitsland te omschrijven als ‘euforisch’ en staat de economie onder volldampf (vol op stoom).

Volgens het persbericht van Ifo wordt de grootste bijdrage aan de enorme stijging geleverd door de industrie. De managers uit die sector hebben een veel betere prognose dan een maand geleden én beoordelen hun huidige economische situatie ook als flink hoger.