Koper blijft records verbreken dankzij China

Voor het weekend ging de koers van koper al door een recordgrens: vrijdag werd de hoogste prijs in twee jaar gerealiseerd. Vandaag stijgt de koers nog even door, nadat de inkopersindex (PMI) van China bekend werd gemaakt. Want hoewel die iets lager was dan van tevoren voorspeld, blijkt er toch uit dat de industriële activiteit nog steeds stijgende is. En dat was opnieuw reden voor de markt om het rode metaal hoger te waarderen.

De Chinese inkoopmanagersindex over de maand juli staat op het 51,4-punt. Dat geeft aan dat er nog steeds sprake is van industriële groei. Daarnaast werd vorige week bekend dat ook het IMF een blijvende Chinese groei voorspelde. Tenslotte kwamen de Chinezen zelf met het nieuws naar buiten, dat het land een wet overweegt die de import van koperschroot moet verbieden. Ook dat deed de waarde van koper verder stijgen. In de loop van vanochtend steeg deze met 0,87% naar $6.400,50 per ton.

Foto: Tony Hisgett